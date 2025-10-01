  1. Accueil
  3. Marvel tease The Invincible Woman, une Malice différente pour Fantastic Four #6

1er Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
Fantastic Four #6 sortira en décembre et visiblement, le numéro tenu par Ryan North et Humberto Ramos mettra un nouveau personnage en avant. Ou plutôt, une nouvelle version de Malice. En effet, cette dernière va être revisitée pour proposer une version différente, une version alternative de la Femme Invisible : la Femme Invincible (Invincible Woman).

Côté récit, on part sur une valeur sûre. Son pouvoir lui a fait perdre la raison. Et elle est tourmentée par le fait d'avoir tout perdu suite à une erreur tragique. Ces deux facteurs font qu'Invincible Woman ressemble à Malice, le côté sombre de Sue que Psycho Man a d'abord libéré lors de la légendaire période de John Byrne sur la série.

Plusieurs images du personnage ont déjà fait surface. Les voici :

 

  

 

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

