Scott Snyder révèle ENFIN Absolute Joker en entier

21 Septembre 2025
Cela fait une petite année maintenant que l'Univers Absolute a débarqué aux Etats-Unis et avec lui, sa revisite totale d'une bonne partie des personnages de DC Comics. Revisite scénaristique saluée par TOUTES nos critiques (Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman) mais également revisite visuelle. Batman n'a pas échappé à cette règle avec des personnages revus de la manière la plus incroyable qui soit.

Techniquement, Absolute Joker est déjà apparu à la fin du premier arc. Nous savons donc déjà à quoi il ressemble. Ou plutôt, nous pensions savoir... En effet, Scott Snyder a révélé un visuel entier du super-vilain le plus connu des comics. Et cette fois encore, Dragotta a proposé un visuel assez dingue. Le voici :

Concernant l'intervention de cette version du personnage, Snyder l'a teasé pour le mois de décembre à venir.

