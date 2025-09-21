Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 38

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Nous y sommes. Il aura finalement pas moins qu'un Batman Day pour que Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert quitte la première place des ventes, remplacé par Batman Dark Patterns Tome 2. Un Batman Day qui aura été d'autant plus appréciable pour Urban Comics lorsque l'on sait que pas moins de quatre titres sur cinq des meilleures ventes de la semaine sur BDFugue sont des titres Batman.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

Le titre est disponible ici.

Bat-man - First knight

Les auteurs : Dan Jurgens (Scénario) | Jeph Loeb (Scénario) | Tim Sale (Dessin) | Mike Perkins (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 30 août 2024

Prix : 18.50 euros.

1939, le fascisme monte au lendemain de la Grande Dépression, alors qu'un Batman débutant arpente les rues de Gotham. Enquêtant sur une série de crimes, Batman réalise que chacun de ses suspects est en réalité mort et enterré. Avec pour seul allié James Gordon, enquêteur au GCPD, le Chevalier Noir va devoir lever le voile sur ces «criminels réanimés» et trouver le moyen de les arrêter...

Le titre est disponible ici.

Absolute Batman Tome 1 - Le Zoo

Les auteurs : Nick Dragotta (Dessin, Scénario, Couverture) | Scott Snyder (Scénario) | Gabriel Walta (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 30 mai 2025

Prix : 20.50 euros.

Bruce Wayne ne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans manoir ni majordome pour s'occuper de lui, Bruce est devenu un Batman d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société. Et alors que le gang de Black Mask sème la terreur dans la ville, il n'hésitera pas à déchainer un torrent de violence contre ses adversaires pour que le message soit clair : il y a un nouveau Batman en ville. Contenu vo : Absolute Batman #1-6.

Le titre est disponible ici.

Batman Dark Patterns Tome 1 - L'homme blessé

Les auteurs : Dan Watters (Scénario) | Hayden Sherman (Dessin, Couleurs)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 2 mai 2025

Prix : 16 euros.

Affaire #1 : Une série de meurtres effroyables a provoqué une onde de choc à Gotham. La piste mène tout droit vers un sinistre tueur en série, au corps percé d'innombrables clous et baptisé l'écorché. Mais s'agit-il des agissements d'un seul désaxé, ou y a-t-il quelque chose d'encore plus sinistre en jeu ? Contenu vo : Batman: Dark Patterns #1-3

Le titre est disponible ici.

Batman Dark Patterns Tome 2

Les auteurs : Dan Watters (Scénario) | Hayden Sherman (Dessin, Couleurs)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 12 septembre 2025

Prix : 16 euros.

Il existe à Gotham City une étrange tour, d'où résonnent les voix des vivants et des morts. La police est en alerte et encercle l'immeuble, et la tension n'en finit de monter : un officier a déjà perdu la vie, et un autre est retenu en otage à l'intérieur. Une émeute semble inévitable... à moins que Batman ne parvienne à s'infiltrer dans le bâtiment pour sauver l'officier de police disparu. Mais le Chevalier Noir découvre vite que les habitants de la tour suivent les ordres d'une voix unique et étrangement familière qui parcourt les étages... et cette voix ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu du sang.

Le titre est disponible ici.

A la semaine prochaine !