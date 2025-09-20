La polémique Red Hood : l'hypocrisie façon DC

Retour sur LA polémique de ces dernières semaines sur la planète comics

Suite aux propos de la scénariste Gretchen Felker-Martin sur la mort de Charlie Kirk, DC Comics a décidé de la licencier et d'annuler la série Red Hood, pourtant très mise en avant par DC, après un seul numéro.

