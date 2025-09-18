Changement d'origine pour Absolute Catwoman, elle devient à moitié brésilienne

Décidemment, Catwoman fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Après une polémique autour du costume et sur un changement de couleur de peau, le personnage est à nouveau sur le devant de la scène de par un autre changement. Cette fois encore, tout part d'une cover, celle d'Iván Talavera. Une variant qui propose un nouveau changement de couleur de peau. L'idée est d'atténuer un peu le noir pour renforcer le côté brésilien du personnage.

Voici le commentaire de l'artiste à ce sujet :

Salut les gars ! Voilà la version finale d'Absolute Batman #13. La variant exclustive 616 comics avec Catwoman. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu changé son visage et la couleur de sa peau parce qu'elle est à moitié brésilienne et à moitié noire dans l'univers Absolute. J'espère que vous appréciez le résultat !

Voici la cover :

Que pensez-vous de cette nouvelle approche ?