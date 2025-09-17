Dave Bautista explique pourquoi il a refusé le rôle du Peacemaker

  1. Accueil
17 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Il y a peu, James Gunn a dévoilé une anecdote assez incroyable. Le rôle du Peacemaker était en réalité pour Dave Bautista avant que celui-ci ne refuse le rôle. Et aujourd'hui, c'est l'ancien champion du monde de catch qui s'est exprimé sur le sujet.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je dois dire, celui-là... je voulais vraiment faire ce rôle. [Gunn] a écrit ce rôle pour moi, et c'était fait pour moi, et ça s'est juste transformé en un problème de calendrier où je ne pouvais tout simplement pas le faire, parce que je tournais Army of the Dead. Donc, c'était un problème d'emploi du temps que nous ne pouvions tout simplement pas résoudre. Et je pense que c'est génial. Ne pas l'avoir fait était une bénédiction dissimulée, parce que je dois être honnête, il n'y a aucune chance que j'aurais pu jouer ce rôle comme John. Il est juste parfait pour ça, vous savez, et je n'aurais pas su lui rendre justice, et ça n'aurait pas été aussi réussi. Donc, voilà, et je suis... je dis ça avec un peu d'envie, tu vois, j'aurais aimé le faire. Je n'aurais tout simplement pas pu faire la même chose que John pour donner vie à ce personnage. Ce n'aurait pas été la même chose. Ce n'aurait pas été aussi bien. Je peux dire en toute honnêteté que ce n'aurait pas été aussi bien.

Autrement dit, il confirme les dires de son ami James Gunn mais visiblement, il n'a pas vraiment de regret.

