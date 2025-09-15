  1. Accueil
  3. James Gunn dévoile quel Gardien de la Galaxie devait être le Peacemaker avant John Cena

15 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
C'est une anecdote assez sympathique qui est tombée il y a peu. Selon le co-président de DC Studios, James Gunn, le rôle du Peacemaker n'avait pas été pour John Cena à l'origine. A la base, le réalisateur avait un autre acteur en tête. Un acteur bien connu des fans de comics puisqu'il apparaît dans les Gardiens de la Galaxie. Voici ce que Gunn a déclaré sur le sujet :

C'était Dave Bautista. C'est un bon ami à moi. Evidemment, il joue Drax dans les Gardiens de la Galaxie, et j'ai écrit le personnage du Peacemaker pour lui, et nous lui avons proposé le rôle, mais on lui a proposé deux films, et nous ne lui proposions pas beaucoup d'argent, alors il a dû aller là où l'argent était.

Autant dire que la décision de Bautista a fait les affaires de John Cena puisque même s'il n'a pas gagné des tonnes d'argent lors de la première saison (selon les dires de Gunn), il s'agissai clairement d'un pari sur l'avenir.

Fiche Technique

Peacemaker

Saison : 2
Créée par
  • James Gunn
Synopsis

  • Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.


Voir la Fiche

