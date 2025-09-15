Matt Fraction donne le plein d'infos sur le futur de sa série Batman

Matt Fraction a effectué une série de déclarations concernant le futur de sa série Batman. Alliés, ennemis... plusieurs points sont abordés sans lien logique. Aussi, nous nous permettons de copier ici les réponses pêle-mêle.

A propos d'une apparition de Jimmy Olsen :

Jimmy Olson apparaîtra dans la série, tôt ou tard, mais cela sera... Eh bien cela sera du point de vue de Batman cette fois, à la place de voir Batman du point de vue de Jimmy.

A propos d'une apparition de Bernard, le petit ami de Tim Drake :

Oui ! Sûrement dans le numéro 3, pour ses débuts ! Euh, je veux dire, peut-être le numéro 3 ? Qui sait ?!?! Je veux dire, je sais mais vous savez ce qu'on dit...

A propos des retards de Hush 2 et des hypothétiques problèmes de continuité :

Il y a Hush 2. Puis Red Hood puis Batman 1. Une fois que tout sera publié, ce sera une chronologie linéaire, mais les délais de publication ne le sont pas, car les aléas de la publication l'exigent souvent.

(ndlr : il ne croit pas si bien dire dans le sens où la série Red Hood a été annulée).

A propos des vilains à venir sur son titre :

Vandal Savage, Killer Croc, tout un tas de gangs de rue de Gotham, des policiers malveillants, Hugo Strange, le Sphinx…

A propos de Vandale Savage, précisément :

Mais je vais dire ceci, hériter de Vandal Savage en tant que chef du GCPD a été un CADEAU, comme la première fois que vous goûtez du sel de mer sur du caramel ou quelque chose comme ça. C'est juste une combinaison totalement inattendue qui s'accorde à merveille. J'adore les faire s'affronter à cette échelle.

A propos des personnages soutenant Batman :

Oui ! Pour finir ! Mais dire qu'ils seront mis en vedette est peut-être exagère. Pour moi, les deux principaux protagonistes du récit sont batman et bruce wayne; d'autres personnages gravitent autour de son orbite, mais il est vraiment au centre des choses. Donc peut-être que vos membres préférés de la batfamily n'auront pas tout le temps et l'espace que vous voulez qu'ils aient, mais ce n'est pas par manque d'amour mais de place sur la page. Je suppose que c'est un choix conscient de changer par rapport à l'histoire récente de bat, pour répondre à une question précédente — je voulais que ce soit moins comme un livre d'équipe ou un livre d'ensemble qu'il ne l'a été depuis un certain temps et se concentrer vraiment sur Bruce et Batman. cela pourrait être une différence académique, je ne sais pas.

A présent, vous savez à quoi vous attendre !

