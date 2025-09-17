Une saison 2 pour The Penguin et d'autres spin-off à venir ?

The Penguin a été un succès critique puis a commencé a récupéré des récompenses à droite à gauche. Néanmoins, le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, et le showrunner de The Penguin, Lauren LeFranc, restaient sur leur position : pas de saison 2. Néanmoins, ce nouveau succès de la série aux Emmy Awards (neuf récompenses au total) semble avoir changé la donne. Voici ce que Matt Reeves a déclaré sur une possible saison 2 :

Nous verrons, nous verrons. Nous ne sommes qu'en début de réflexion. Nous sommes en discussions. [Showrunner] Lauren [Lefranc] réfléchit intensément et nous parlons, alors nous verrons. Nous aimons la série, et nous pensons que notre distribution est incroyable. Le travail que Lauren et les scénaristes ont fait était incroyable. Notre passion y était, mais jamais dans nos rêves les plus fous, nous n'aurions pu imaginer qu'elle aurait été reçue de cette manière.

A propos des spin-off :

Nous en avons parlé et j'espère vraiment le faire, mais tout dépend de trouver la bonne idée qui fonctionne pour le réseau... Évidemment, pour le moment, la priorité est de voir s'il y aura une saison 2 de The Penguin, mais il y a d'autres personnages dont nous avons parlé que je serais vraiment très honoré et excité si nous avions cette opportunité.

Est-ce que Reeves parle ici de Cristin Milioti en Sofia Falcone ? Difficile à dire. C'est possible vu l'accueil du personnage et le fait que l'actrice ait reçu un Emmy pour son interprétation. Par contre, on notera qu'Emmy ou non, le personnage n'est pas dans The Batman part II :

Le personnage de Cristin n'y est pas, mais c'est parce que nous étions tellement avancés dans le scénario au moment de [The Penguin]. Mais nous verrons, je pense qu'elle est incroyable.

