  Cristin Milioti récompensée pour son rôle dans The penguin aux Emmy Awards

Cristin Milioti récompensée pour son rôle dans The penguin aux Emmy Awards

16 Septembre 2025
Cristin Milioti récompensée pour son rôle dans The penguin aux Emmy Awards

The Penguin a tenté sa chance dans pas moins de 24 catégories aux Emmy Awards 2026. A l'issue de la première nuit, la série de l'univers de Batman version Matt Reeves était déjà reparti avec huit Emmy dont ceux liés au maquillage ce qui, soyons honnête, était mérité.

Lors de la deuxième soirée, la série n'en aura pas gagné autant puisqu'elle n'aura obtenu qu'une neuvième récompense mais quelle récompense ! En effet, Cristin Milioti est repartie avec la récompense "meilleure actrice dans une série limitée, une série de type anthologie ou un film".

Autant dire que la série termine en beauté en récupérant l'une des récompenses les plus prisées du milieu.

Fiche Technique

The Penguin

Saison : 1
Créée par
  • Lauren LeFranc
Synopsis

  • Une semaine après les événements liés aux agissements du Riddler, Oswald « Oz » Cobblepot — surnommé Le Pingouin — va monter en puissance dans le monde criminel de Gotham City.


Voir la Fiche

