DC Comics annonce une nouvelle série avec Harley Quinn et Poison Ivy en équipe

DC Comics nous propose le titre que nous voulons. Ou plutôt, que nous voulions. Il y a 30 ans

C'est à travers les sollicitations du mois de novembre que DC Comics a annoncé la nouvelle. Harley Quinn et Poison Ivy vont une nouvelle fois faire équipe dans une nouvelle série écrite et dessinée par Erica Henderson. Intitulée HARLEY AND IVY: LIFE AND CRIMES, le premier numéro sortira le 5 novembre 2025 pour 4.99$.

Voici le synopsis :

Parce que vous l'avez réclamée—une nouvelle série entièrement consacrée à la relation entre Harley et Ivy ! Découvrez toute l'histoire du couple criminel numéro un de l'univers DC dès le début ! L'artiste et écrivain primée par les Eisner, Erica Henderson, tisse l'histoire canonique de la manière dont Ivy et Harley sont passées d'ennemies à amies, puis à amantes ! Regardez leur premier baiser, leur première étreinte, leur première dispute, la première fois qu'Harley est allée aux toilettes avec la porte ouverte devant Ivy (celle-là, c'est une blague, bon sang), etc. ! Vous allez adorer la façon dont ce livre vous fait paraître—nous le garantissons !

En somme, DC Comics nous propose aujourd'hui le titre que nous voulions il y a 30 ans.