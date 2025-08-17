  1. Accueil
7 couvertures de revendeurs pour Batman #1

17 Aout 2025 par Adrien L. 0 Bleeding Cool
Les couvertures de revendeurs reviennent à la mode outre-Atlantique. Le principe est simple, un comic shop propose une couverture spécifique d'un numéro pour attirer les vendeurs. En France, ce genre de pratique existe aussi, par exemple avec le collectif Comic Shops Assemble. Aux USA, ce genre de pratique était très populaire, mais était passé de mode.

Aujourd’hui cependant, la tendance semble revenir en force, notamment avec Teenage Mutant Ninja Turtles, la gamme Absolute, et bien d’autres. Pour obtenir une couverture exclusive Marvel ou DC, les magasins, mais aussi les salons ou les créateurs, doivent commander un minimum de 3 000 exemplaires. Ces éditions peuvent être vendues à prix premium ou utilisées à des fins promotionnelles, puisqu’elles portent souvent le nom du magasin.

Du coup, pour Batman #1, plusieurs comic shops américains vont proposer des couvertures alternatives. Vous en trouverez 7 dans la galerie d'images, ainsi que les détails :

Rolling Wave Comics (San Diego) : couverture par Dan Panosian à $16
Rose City Comic Con (Portland) : couverture par Liam Sharp
Rose City Comic Con Hollywood Theatre Fundraising : couverture par Steve Lieber
Black Saber, Geek Out Comics & Gotham Central Comics : couverture par Kael Ngu
Unknown Comic Books : couverture par Chris Stevens, à $15 ou $40
Alpha Exclusives : couverture par Dave Wilkins, Trade Dress
Midtown Comics (NYC) : couverture par Ben Oliver à $20

Galerie images
