  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Un acteur supplémentaire pour Clayface

Un acteur supplémentaire pour Clayface

12 Aout 2025 par Adrien L. 0 Deadline
Un acteur supplémentaire pour Clayface

Le site Deadline a annoncé que Max Minghella, l'acteur nommé aux Emmy pour la série TV The Handmaid's Tale, est en pourparlers pour rejoindre le film Clayface de DC Studios, qui sortira en salles le 11 septembre 2026. L'accord n'est pas encore finalement, mais lorsqu'il le sera, l'acteur rejoindra Tom Rhys Harries et Naomi Ackie dans le film de James Watkins.

A la production du film, on retrouve James Gunn et Peter Safran, mais aussi Matt Reeves, le réalisateur de The Batman. Mike Flanagan avait fourni la première version du scénario, complété par Hossein Amini. Minghella a joué dans 46 épisodes de The Handmaid's Tale, ainsi que dans les films Art School Confidential, Babylon, The Social Network ou The Ides of March.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Le programme de DC pour le Batman Day

Le programme de DC pour le Batman Day

11 Aout 2025

Prévu pour le samedi 20 septembre

Jorge Jimenez tease à présent King Croc, Anarky et The Creeps pour la nouvelle série Batman

Jorge Jimenez tease à présent King Croc, Anarky et The Creeps pour la nouvelle série Batman

29 Juillet 2025

Red is the new black

[SDCC] Un trailer pour Aztec Batman: Clash of Empires

[SDCC] Un trailer pour Aztec Batman: Clash of Empires

26 Juillet 2025

Oula, ce Batman va être clairement différent

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire