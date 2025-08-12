Un acteur supplémentaire pour Clayface

Le site Deadline a annoncé que Max Minghella, l'acteur nommé aux Emmy pour la série TV The Handmaid's Tale, est en pourparlers pour rejoindre le film Clayface de DC Studios, qui sortira en salles le 11 septembre 2026. L'accord n'est pas encore finalement, mais lorsqu'il le sera, l'acteur rejoindra Tom Rhys Harries et Naomi Ackie dans le film de James Watkins.

A la production du film, on retrouve James Gunn et Peter Safran, mais aussi Matt Reeves, le réalisateur de The Batman. Mike Flanagan avait fourni la première version du scénario, complété par Hossein Amini. Minghella a joué dans 46 épisodes de The Handmaid's Tale, ainsi que dans les films Art School Confidential, Babylon, The Social Network ou The Ides of March.