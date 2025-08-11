Le programme de DC pour le Batman Day

Chaque année, DC Comics célèbre Batman, son super-héros le plus rentable, lors du Batman Day. Cette année, cette fête se déroulera le samedi 20 septembre. Il est prévu par l'éditeur la publication d'éditions spéciales, avec notamment de nouvelles couvertures, de Absolute Batman #1, Batman & Robin Year One #1, Batman: Year Two #1 et Batman Hush. Ce dernier aura une nouvelle couverture de Jim Lee et sera proposé à 49,99$. Il est aussi prévu un Batman: Gotham Sampler, il s'agira d'un comics avec des extraits de séries de l'univers Batman. Concernant la France, Urban Comics prévoira sûrement un petit quelque chose qui ne semble pas avoir été annoncé pour le moment.