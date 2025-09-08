  1. Accueil
Déjà 8 Emmy en poche pour la série The Penguin

08 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Déjà 8 Emmy en poche pour la série The Penguin

The Penguin a tenté sa chance dans pas moins de 24 catégories aux Emmy Awards 2026. A l'issue de la première nuit, la série de l'univers de Batman version Matt Reeves est déjà reparti avec huit emmy dont ceux liés au maquillage ce qui, soyons honnête, est mérité. Voici la liste des récompenses obtenues jusque-là :

• Best Original Score
• Best Special Visual Effects
• Best Sound Mixing
• Best Sound Editing
• Best Contemporary Costumes
• Best Prosthetic Makeup
• Best Contemporary Makeup
• Best Contemporary Hairstyling

Pour rappel, la fin des récompenses liées aux arts aura lieu la nuit prochaine aux Etats-Unis.

Fiche Technique

The Penguin

Saison : 1
Créée par
  • Lauren LeFranc
Synopsis

  • Une semaine après les événements liés aux agissements du Riddler, Oswald « Oz » Cobblepot — surnommé Le Pingouin — va monter en puissance dans le monde criminel de Gotham City.


Voir la Fiche

