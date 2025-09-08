Déjà 8 Emmy en poche pour la série The Penguin

Par rapport aux nomitations, on en est à un emmy sur trois remporté !

The Penguin a tenté sa chance dans pas moins de 24 catégories aux Emmy Awards 2026. A l'issue de la première nuit, la série de l'univers de Batman version Matt Reeves est déjà reparti avec huit emmy dont ceux liés au maquillage ce qui, soyons honnête, est mérité. Voici la liste des récompenses obtenues jusque-là :

• Best Original Score

• Best Special Visual Effects

• Best Sound Mixing

• Best Sound Editing

• Best Contemporary Costumes

• Best Prosthetic Makeup

• Best Contemporary Makeup

• Best Contemporary Hairstyling

Pour rappel, la fin des récompenses liées aux arts aura lieu la nuit prochaine aux Etats-Unis.

