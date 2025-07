The Penguin (HBO) tente sa chance aux Emmy Awards dans 24 catégories

The Penguin a été une série appréciée par une très grande partie du public et des fans de l'univers de Batman (ou, au moins, celui de Matt Reeves). Aujourd'hui, le spin-off continue sur sa lancée mais du côté des critiques. En effet, nous venons d'apprendre que la série avec Colin Farrell allait tenter sa chance dans pas moins de 24 catégories aux prochains Emmy Awards ! Bien sûr, l'acteur cité plus tôt et Cristin Milioti sont tous les deux dans la course pour les catégories meilleur acteur dans un rôle principal dans une série limitée et meilleure actrice dans un rôle principal dans une série limitée.

A noter néanmoins que malgré ses 24 nominations, The Penguin n'est pas la série en tête. Il s'agit de Severance avec 27 nominations.

Les Emmy Awards auront lieu le 14 septembre.

Pour aller plus loin :