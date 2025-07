Superman réalise un très bon lundi (le même que Man of Steel en fait)

Après les chiffres du week-end, il est temps de se pencher sur le premier lundi. Le Superman de James Gunn s'en est très bien sorti puisqu'il a réalisé un très joli 12.9 millions de dollars. Autant dire qu'il s'agit, à peu près, du même résultat que le Man of Steel de Zack Snyder puisqu'il avait réalisé 12.5 millions de dollars lors de son premier lundi.

Bien sûr, cette comparaison ne tient pas compte de l'inflation. Avec l'inflation, le film de Snyder aurait plutôt réalisé 17.3 millions de dollars lors de son premier lundi. On rappellera néanmoins, tout comme le rappelle les sites US à juste titre, que les comparaisons réalisées au box-office ne tiennent que très rarement comptent de l'inflation. Sinon, la liste des dix plus gros succès cinématographique de tous les temps serait radicalement différente.

Au total, le film en est donc à 137.9 millions de dollars. A titre de comparaison, il s'agit d'un départ assez similaire à celui de Spider-Man: Homecoming (toujours sans tenir compte de l'inflation).