Kevin Maguire dévoile ses planches de Justice League 3000

Il faut se plonger un peu en arrière pour bien comprendre l'intérêt de ces planches. En 2013, nous sommes dans la période New 52 chez DC, et il est prévu une série Justice League 3000 écrite par JM DeMatteis et Keith Giffen, et dessiné par Kevin Maguire. Mais si vous vous souvenez de la série, le dessinateur sera finalement Howard Porter. En effet, quelques mois avant la sortie, Maguire a été viré de la série par Dan DiDio, sans lui donner de raison.

Le dessinateur a diffusé des planches qu'il avait dessinées à l'époque, laissant voir une autre vision du premier numéro. Ci-dessous, vous avez la version de Maguire en noir et blanc, et la version finale en couleur de Porter à droite, retrouvée par le site Bleeding Cool. Il ne semble pas n'y avoir qu'un changement d'artiste, mais aussi un remaniement du scénario, mais il est intéressant de voir les visions de chaque dessinateur.