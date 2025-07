Superman : une scène coupée durant laquelle Krypto brûle Mister Terrific ?

Il y a peu, nous vous annoncions qu'une scène avec Krypto se faisant malmener avait été coupée au montage définitif. Aujourd'hui, nous apprenons qu'une autre scène avec le chien a été coupée. Cette fois, la scène aurait montré Mister Terrific en train de tenter de convaincre Krypto de le suivre. Une tentative qui se serait soldée par un coup de heat vision du chien sur le pied du super-héros.

Cela dit, et comme vous l'avez constaté, nous venons d'utiliser le conditionnel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien d'avéré, seulement plusieurs éléments qui ont été mis "bout à bout". De là, chacun peut y aller de son hypothèse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien une scène durant laquelle Mister Terrific tente de convaincre Krypto de le suivre. La scène était prévue pour le film mais a finalement été coupée au montage et remaniée pour être utilisée dans l'une des publicités US. Par "remaniée", on parle du fait qu'il manque la fin de la scène à savoir le coup de heat vision. Mais alors, qu'est-ce qui nous fait dire que Mister Terrific est supposé être blessé à la fin de la scène ?

En réalité, il y a deux choses :

- Sur la scène filmée en intégralité (donc avant la post production), on voit l'acteur finir par regarder au sol/au niveau de ses pieds avant d'hurler (disponible ici)

- Sur une image behind the scene, on peut voir que le personnage a une bande ensanglantée au niveau de son pied gauche.

Le lien semble évident (malgré le fait que le personnage avance le pied droit sur la première scène et qu'il soit blessé sur le pied gauche mais bon, on peut imaginer qu'il y ait eu plusieurs shots), qu'en dites-vous ?