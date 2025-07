Des infos sur les futurs films Batman et Wonder Woman

Avec Superman qui marche pas trop mal, James Gunn et David Zaslav se projettent dans l'avenir de ce nouveau DCU. Lors d'une interview avec le NY Times, Zaslav, le PDG de Warner, a notamment confirmé que des films reboot Batman et Wonder Woman sont en cours d'élaboration. Voilà ce qu'il dit :

Notre plus grande opportunité stratégique était que DC était sous-développé. Maintenant, nous avons Gunn et Safran qui avancent avec un plan sur 10 ans. 'Supergirl' a déjà été tourné. Ils travaillent sur Wonder Woman. Ils travaillent sur Batman.

Gunn a quant à lui précisé que les films étaient en cours d'écriture lors d'une interview pour Urbana Play :

Ce ne sera pas avant que le script soit prêt. Les deux scripts sont en cours d'écriture, et s'ils sont bons, alors nous passerons immédiatement en production. Donc, cela dépend vraiment de la rapidité avec laquelle nous pouvons terminer les scripts. Parce qu'il y a une chose que je ne ferai tout simplement pas, c'est d'entrer en production sans un script que je trouve fantastique — surtout pour ces personnages, qui méritent le meilleur. Je préfère attendre un an plutôt que d'y aller trop tôt.

Finalement, sans grande surprise, les films sont en cours d'écriture, et on ne risque pas de les voir avant plusieurs années.