Un premier poster pour Supergirl

Look out !

Un tout premier poster pour Supergirl a été dévoilé par James Gunn sur son compte X. Nous pouvons y voir le logo, une petite phrase et, bien sûr, Supergirl. Tout du moins une partie de Supergirl. Mais on a beau ne pas voir son visage, son caractère est largement "interprétable". Pour ce qui est du commentaire, Gunn s'est contenté de remettre l'année de sortie donc 2026 ainsi que le message présent sur le poster à savoir "look out" (traduisible par "attention !" / "fais gaffe !") écrit par-dessus le "look up" (traduisible par "regarde là-haut") de Superman.

Voici l'image :

Avec cette première image, nous déclarons officiellement ouverte la campagne promo du film Supergirl !