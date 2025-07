Superman ou l'effet Krypto : un boom des adoptions de chiens ?

On pensait bien être innondé de news Superman mais s'il y a bien un terrain sur lequel on ne l'attendait pas, c'est celui-là. Selon The Wrap, il y a eu un boom des recherches google liées à l'adoption des chiens. Et on ne parle pas d'une petite augmentation des recherches mais bien d'un boom. Voici le bilan des recherches après le top départ du film :

- "Adopt Dog Near Me" — 513%+

- "Rescue Dog Adoption Near Me" — 163%

- "Adopt a Schnuzer" — 299%

- "Adopt a Puppy" — 31%

Le constat est plutôt étonnant lorsque l'on sait que le personnage a été décrit, assez fréquemment, comme étant insupportable dans le film.

Quoi qu'il en soit, que l'on apprécie ou non le film de James Gunn, on ne peut que se réjouir d'une telle nouvelle. Il n'y a plus qu'à espérer que des adoptions avérées suivent les recherches et, bien sûr, que l'être humain soit à la hauteur.

