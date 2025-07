Vous avez bien lu. Le film Superman nous donne la localité de Metropolis. Comment ? Il s'agit en réalité d'un grand classique : les plaques d'immatriculation. En effet, la plaque d'immatriculation du véhicule de Lois Lane nous indique qu'elle est dans le Delaware, aussi appelé "le premier Etat". Alors on peut penser que le tournage a tout simplement eu lieu dans le Delaware sauf que ce n'est pas le cas. Il a eu lieu à Atlanta en Georgie.

Alors vous allez me dire, pourquoi le Delaware ? Pourquoi pas la Moselle dans le nord-est de la France ? Déjà parce que Metropolis est supposé être aux Etats-Unis mais surtout, et c'est là que cela devient intéressant, parce que cette localité avait déjà été avancée dans les comics. En effet, on se demande souvent où est supposé se trouver la ville fictive de Metropolis sur la map mais en réalité, la réponse a déjà été donnée en 1977 dans The Amazing World of DC Comics #14. Et je suppose que vous avez fait le lien, dans ce numéro, on vous dit que Metropolis se trouve dans le Delaware. En somme, un joli clin d'oeil.

On notera également que c'est la première fois qu'un film Superman s'avance sur le terrain de la localité. Attention, ce que nous voulons dire ici c'est que d'habitude, nous ignorons où se trouve la ville de Metropolis. Ce n'est pas pareil que le lieu de tournage. On peut penser notamment à l'excellent film Superman de 1978 de Richard Donner et devant lequel, on peut se dire à quelques reprises "cette ville de Metropolis ressemble étrangement à New-York".