Oni Press fait revivre EC Comics avec Outlaw Showdown

Souvenez-vous, Entertainment Comics, ou EC Comics, était un célèbre éditeur qui a cartonné dans les années 50. Il a notamment publié des anthologies d'horreur (The Crypt of terror, The Vault of Horror et The Haunt of Fear), d'aventures (Two-Fisted Tales et Frontline Combat), d'humour (Mad et Panic) et de science-fiction (Weird Science et Weird Fantasy). Grâce à Oni Press, il est de retour pour une série de one-shots de 56 pages.

Le premier numéro arrivera le 22 octobre sous le titre Outlaw Showdown #1. Il contiendra 6 histoires de western par des auteurs très intéressants : John Arcudi, Brian Azzarello, David Lapham, Tony Moore, Ann Nocenti, etc. Il s'agira d'histoires de vengeance avec "des affrontements poussiéreux, des hors-la-loi malhonnêtes et une fureur vertueuse, proposant un hommage ensanglanté aux racines classiques d'EC".

Le comics contiendra aussi une histoire de western restaurée et remasterisée issue des archives originales d'EC. Les couvertures seront de Lee Bermejo, Tony Moore, Ladrönn, Shawn McManus et Rian Hughes. Bref, ça annonce du bon, et on a hâte de découvrir ce premier numéro !