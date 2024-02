EC Comics de retour avec Oni Press

L'éditeur EC Comics a marqué toute une génération avec ses comics d'horreur ou de science-fiction. Grâce à un partenariat avec Oni Press, de nouvelles séries anthologiques vont voir le jour, rendant hommage aux publications cultes de l'époque. Ce retour se traduira d'abord par Epitaphs From The Abyss #1 en juillet et Cruel Universe #1 en août. On nous promet ensuite un rythme de publication de 2 titres par mois.

EC Comics a déjà partagé quelques noms qui travailleront sur ces nouvelles publications, et ils donnent envie : Jason Aaron, Brian Azzarello, Rodney Barnes, Corinna Bechko, Cullen Bunn, Christopher Cantwell, Chris Condon, Matt Kindt, Zac thompson, Mat Kindt, Greg Smallwood, Lee Bermejo, J. H. Williams III et plus. En attendant, si vous voulez vous replonger dans les vieilles séries EC Comics comme Tales From The Crypt, Weird Science ou Two-Fist Tales, c'est vers l'éditeur Akiléos qu'il faut se tourner en France.