Un nouveau jeu vidéo Scott Pilgrim

Cette nuit, lors du Summer Game Fest, Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Marvel: Cosmic Invasion) a annoncé leur prochain projet. Il s'agit du jeu vidéo Scott Pilgrim EX, premier jeu vidéo sur le comics de Bryan Lee O'Malley depuis le Scott Pilgrim Vs. The World de 2010.

Comme c'est la spécialité du studio, le genre est le beat-them-all, avec 7 personnages jouables. Le jeu pourra être joué jusqu'à 4 en coop, en ligne ou en local. L'avancée ne sera pas linéaire, ce qui permettra aux joueurs d'explorer Toronto comme ils le souhaitent.

Le pixel art sera de Paul Robertson, avec des musiques de Anamanaguchi qui s'occupait déjà du précédent jeu. BenDavid Grabinski, le réalisateur de la série Scott Pilgrim Takes Off (Scott Pilgrim prend son envol) sur Netflix, sera conseiller créatif. Le jeu sortira en 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.