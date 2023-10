Nouveau trailer pour la série animée Scott Pilgrim

La nouvelle adaptation des comics de Bryan Lee O'Malley continue de se dévoiler. Cette fois, c'est à travers un trailer proposé par Netflix que nous pouvons en apprendre un petit peu plus sur la série animée à venir qui portera le nom de Scott Pilgrim Takes Off. Une vidéo de deux minutes qui permet de se rendre compte que l'univers et l'animation semblent respecter le comics originel. Reste à savoir si c'est la magie du trailer ou si tout l'animé sera aussi respectueux. En attendant, voici le trailer :

Pour rappel, la série débutera sur Netflix le 17 novembre.