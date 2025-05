HiComics annonce Karai : la destinée du Clan Foot pour le mois prochain

L'éditeur Hi Comics vient d'annoncer la sortie d'un nouveau tome au sein de leur (déjà bien étendu) collection de comics Tortues Ninja. Cette fois, il ne s'agit pas d'un titre de la série actuelle de Sophie Campbell, ni de leur réédition de la série précédente en intégrale, ni d'un nouveau classic. Cette fois, il s'agit d'un one-shot Karai : la destinée secrète du Clan Foot. Un titre qui n'est pas sans rappeler celui de L'histoire secrète du Clan Foot sorti en 2018 ? Rien de plus normal, il s'agit de la même équipe créative à savoir Erik Burnham (au scénario) et Mateus Santolouco (au dessin).

Le titre sortira le 4 juin pour 19.95 euros.

Oroku Karai est devenue la cheffe du clan Foot après la disparition du Shredder. Mais elle a encore fort à faire afin de pouvoir s’affirmer comme une vraie leader, d’autant plus après avoir vécu dans l’ombre de son père et de son grand-père. Rapidement, elle doit faire face à un nouveau clan ennemi, dont le chef assure être le véritable descendant d’Oroku Saki (le Shredder), et par conséquent le dirigeant légitime du Clan Foot. Karai va devoir découvrir la vérité sur les origines de sa famille pour pouvoir défaire ce formidable adversaire.

Après avoir brillamment exploré le passé des plus grands ennemis des Tortues Ninja dans L’Histoire Secrète du clan Foot, Erik Burnham (au scénario) et le brillant Mateus Santolouco (au dessin) se retrouvent pour lever des zones d’ombres et tisser le futur des Foot. Une histoire incontournable pour les fans des Tortues et de leur mythologie.

Pour info, leur Ancien titre, L'histoire secrète du Clan Foot est excellent est toujours disponible. Si vous voulez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'esr par ici.