HiComics annonce The Last Ronin II pour le mois de septembre

On l'attendait et la nouvelle est finalement tombée. L'éditeur HiComics, qui édite les Tortues Ninja en France, a annoncé la parution de la suite du très apprécié The Last Ronin. Pour rappel, il s'agit d'une histoire dans laquelle la dernière des Tortues (dont nous ignorons l'identité durant une bonne partie du récit), se lance dans une mission suicide pour venger la disparition de ses frères et amis, tombés au combat les uns après les autres. Et bientôt, vous aurez donc la suite de ce récit.

Intitulé The Last Ronin II : Re-evolution, l'ouvrage sortira le 10 septembre 2025 pour 29.95 euros. Voici le synopsis de ce nouveau titre :

Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s’est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu’il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l’épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ?

Pour rappel, The Last Ronin premier du nom et The Last Ronin : Lost Years sont toujours disponibles à la vente. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, vous les trouverez respectivement ici et ici.

