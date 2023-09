Semaine spéciale Tortues Ninja

Et un concours en prime !

Cette fois encore, MDCU va s'organiser afin de vous proposer des choses autres que le traitement de l'actualité (des dossiers, des reviews, des biographies de personnages, des analyses...). Il y a quelques semaines s'achevait une semaine spéciale autour de Flash (et dont le recap est disponible ici). Aujourd'hui, et afin d'accompagner le dernier film TMNT, nous vous proposons une mini-semaine spéciale autour des tortues adolescentes les plus célèbres au monde.

Une semaine spéciale qui s'achèvera, cette fois encore, par le lancement d'un concours organisé sur notre page facebook en partenariat avec l'éditeur Hi Comics.

Vous trouverez également, ici-même, le récapitulatif de ce qui a d'ores et déjà été dévoilé.

Vendredi 8 septembre : Review du film animé Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem

Samedi 9 septembre : Review de Teenage Mutant Ninja Turtles Tome 1 : Renaissance