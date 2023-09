[Review VF] Teenage Mutant Ninja Turtles Tome 1 : Renaissance

La review du jour est un titre proposé par Hi Comics. Il s'agit de Teenage Mutant Ninja Turtles Tome 1 : Renaissance. Le numéro est écrit et dessiné par Sophie Campbell. Il est sorti le 23 août pour 19.95 euros. Il contient les titres US Teenage Mutant Ninja Turtles Reborn, vol 1: From the ashes (micro series #101-105).

Bienvenue dans le nouveau monde des Tortues ninja !



Après les événements cataclysmiques de New York, ville en guerre, des changements radicaux s’opèrent dans le fief des Tortues : de nouvelles factions ennemies apparaissent, et les alliés se font rares. Nos héros découvrent que pour survivre, la coopération est plus essentielle que jamais, mais lorsqu’ils se retrouvent séparés, Old Hob décide de combler le vide du pouvoir avec des mutants uniques en leur genre : Zanna, Champi et Zink !



Une nouvelle ère passionnante commence pour les Tortues, scénarisée et illustrée par la talentueuse Sophie Campbell (Wet Moon, Shadoweyes, Jem and the Holograms…).

J'aimerais pouvoir dire qu'on se serre tous les coudes pour avancer, mais en fait, c'est tout le contraire.

Ce tome est assez difficile à présenter. Dans un sens, il s'agit bien d'un nouveau départ. Le présenter comme étant un tome 1 n'est donc pas exagéré. D'un autre côté, il est tout bonnement impossible pour un amateur des tortues de commencer la lecture sans savoir ce qu'il s'est passé avant. Qu'est-il arrivé à Splinter ? Pourquoi il y a cinq tortues au lieu de quatre ? Pourquoi il y a des mutants partout ? Avec un tel contexte pour un titre TMNT, vous ne pouvez pas lâcher le lecteur "comme ça", sans explication. Alors vous allez me dire qu'il "suffit de lire ce qu'il y a avant" ce à quoi je réponds "on vous présente l'oeuvre comme étant un tome 1, le lecteur lamba peut très bien prendre ce tome sans savoir qu'il doit se taper une quinzaine d'autres tomes avant ça". Au final, il n'est donc pas si évident de dire qu'il s'agit d'un tome 1 dans le sens traditionnel du terme, qu'il s'agit d'une "porte d'entrée". A titre de comparaison, le tome 1 de la première série de l'éditeur Hi Comics débutait de manière moins abrupte alors que, lui aussi avait plusieurs numéros avant celui-ci (et que l'éditeur présentera plus tard comme étant le tome 0).

Ici, c'est donc à l'éditeur d'intervenir, de donner les clefs aux lecteurs pour que ce numéro qui pourrait être une porte d'entrée en soit effectivement une. Reste à savoir si Hi Comics a fait son taff ou non. La réponse est oui. L'éditeur a fait le taff. Mais à la fin de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a en début d'ouvrage une introduction très expéditive et, à l'inverse, une introduction plus détaillée avec une réelle remise en contexte en fin d'ouvrage appelée "le mot de l'éditeur". Sauf que, bien évidemment, si vous attaquez la lecture comme tout le monde à savoir par le début et non par la fin, vous n'avez cette grosse introduction qu'en fin de lecture. C'est assez déroutant. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas pour les biographies aussi. Entendez par là que l'éditeur a réalisé des mini-biographies en fin d'ouvrage des personnages présents dans le tome mais avec tout ce qui se passe dans le tome justement. Dans le même ordre d'idée, cette partie présente également les personnages qui font leur toute première apparition. Autrement dit, ces biographies ne vous aident pas à en apprendre plus sur les personnages ou à vous préparer à la lecture. Non, les biographies sont un résumé de ce que vous venez d'ores et déjà de lire. Cette partie sera intéressante à relire juste avant d'attaquer le tome 2, mais pas vraiment tout de suite après avoir lu le tome 1. Bref, tout cela pour dire qu'il serait peut-être intéressant de lire le mot de l'éditeur présent en fin d'ouvrage avant d'attaquer véritablement la lecture.

Pour ce qui est du scénario pur et dur, le tome pourrait être divisé en deux parties égales. La première partie représente les conséquences directes de la disparition de Splinter, la séparation des Tortues et leur incapacité à communiquer. La deuxième partie met en scène leur réunion et leur nouvelle mission. En ce sens, le tome met en avant le passé des tortues et leur attachement à leur figure paternelle et leur futur, leur émancipation, leurs projets d'avenir. Que cela soit dans la première partie ou la seconde, l'auteur prend son temps. Il y a eu un bouleversement dans le monde des TMNT, ce n'est pas le moment de bâcler les choses et la scénariste en a tout à fait conscience. On se focalise sur les émotions, sur la relation entre personnages et cela s'en ressent dans les dialogues qui sont appuyés, marqués, touchants. Il faudra attendre la dernière page pour apporter une dose WTF assez caractéristique des tortues. Une fin intriguante qui promet, après ce tome rempli d'émotions, de nombreux rebondissements.

Tout le monde s'en va ou disparaît... Et je ne peux rien y faire.

Pour ce qui est de la partie graphique, il n'y a pas grand-chose à redire. Les tortues sont bien représentées, les nouveaux mutants sont plutôt originaux et variés côté design et, surtout, les émotions sont bien retranscrites. Les traits sont légers, doux et accompagnent parfaitement l'intrigue qui est plutôt mise de côté au profit du relationnel.

En bonus, vous trouverez une très belle galerie d'illustrations et, comme déjà signalé, un mot de l'éditeur ainsi que des biographies succinctes des différents personnages.