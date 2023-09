RetroComics : Les Tortues Ninjas chez Image Comics

Les années 90, c’est une période particulière pour les comics américains. On a fait un dossier pour revenir sur cette décennie, mais si on devait la résumer ça serait : des cyborgs, des gros flingues, de la violence, de l'excès dans tout, etc.

Si cette période a permis de révéler des stars du dessin et des récits cultes (qu'on ne va pas citer, car ça risque de devenir long). Elle n’a pas été non plus tendre pour les super-héros et les Tortues n’ont pas échappé à ce mouvement-là.

Aujourd’hui, on va revenir sur le volume le plus particulier des comics Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT), le mouton noir que j'ai nommé le volume 3.

Contexte de sortie

Si les Tortues ont toujours eu une certaine popularité, ça n’a pas toujours été le cas. En effet dans les années 90, il n’y avait plus de films de prévus depuis 1993. Les produits dérivés se vendaient de moins en moins et le dessin animé allait se terminer en novembre 1996. À ce moment-là le duo Peter Laid et Kevin Eastman n’était plus aussi soudé qu’avant et ils avaient laissé la création de comics pour s’occuper de la gestion administrative de leur licence. C’était le cas pour le second volume du titre avec Jim Lawson, un collaborateur fréquent sur les Tortues, à l’écriture et au dessin. Un volume court de 13 numéros qui s’arrêta en octobre 1995 faute de ventes dues à la popularité décroissante des Tortues.

Pour éviter de laisser tomber les comics, le duo de créateurs décide de confier le titre à un nouvel éditeur tout jeune : Image Comics.

C’est sous la bannière du studio d’Erik Larsen que la franchise est relancée pour un troisième volume en juin 1996. Un choix qui fait sens étant donné que les Tortues étaient déjà apparues dans le titre Savage Dragon écrit et dessiné par Erik Larsen et le studio Mirage avait apprécié ce qu’il avait fait avec les Tortues. Néanmoins, l’auteur étant déjà bien occupé par ses créations, notamment par Savage Dragon, ce nouveau volume ne sera pas écrit, ni dessiné par lui. Il s’occupera seulement des couvertures.

Cette tâche sera confiée à Gary Carlson au scénario et Frank Fosco au dessin. Le premier est connu pour avoir créé et auto-publié l'anthologie en noir et blanc Megaton dans les années 80 dont Erik Larsen avait débuté sa carrière dedans en créant avec Carlson le personnage Vanguard qu'il réintroduira dans Savage Dragon des années plus tard. Il est devenu un collaborateur fréquent d'Erik Larsen et a participé à l’écriture de certains personnages créés par lui et continue de le faire à ce jour. Quant au dessinateur, il a surtout dessiné chez DC Comics pour des titres comme Steel, Robin et chez Image Comics sur Savage Dragon.

Histoire

L’objectif de ce volume était de revenir aux racines des premiers numéros de Kevin Eastman et Peter Laird, pour cela l’équipe créative à opérer plusieurs choix en ce sens. À l’inverse du second volume, on retourne au noir et blanc, et on renoue avec l’aspect sombre et violent. L’objectif était de se démarquer de l’image véhiculée par le dessin animé et de faire revenir les fans d’origines.

Un objectif accompli , même trop réussi pour certains puisque dès le premier numéro, Donatello est aux portes de la mort, Raphaël est défiguré au visage par une explosion et Splinter se fait capturer. Il faut savoir que l'équipe créative avait proposé de tuer Splinter dès ce premier numéro, mais cela ne s'est pas fait.

Ces changements sont une volonté d’Erik Larsen. Ce dernier voulait trouver un moyen de différencier visuellement chaque tortue autrement que part leurs armes. Au fil des numéros, les tortues vont subir différents changements radicaux. Les plus marquants que l'on peut citer sont : Donatello qui va devenir un Cyborg ; Leonardo qui perd sa main gauche ; Raphaël défiguré et obligé de porter un masque ou un cache-oeil qui devient le nouveau Shredder ; et enfin Splinter qui sera transformé en chauve-souris, cherchant à tuer ses fils. Michelangelo par contre est celui qui s’en sort le mieux. Il profite même d’une romance avec Horridus de l’univers de Savage Dragon et démarre une carrière d’écrivain (parce que pourquoi pas ?).

Une des particularités inhérentes à ce volume a été de se passer dans l'univers de Savage Dragon. De ce fait, il était commun de croiser des personnages secondaires lui appartenant, qui pouvaient tout aussi bien participer à certains arcs de la série TMNT. Lorsqu'ils entraient en scène, cela apportait une ambiance plus « super-héroïque » à l'histoire. Les Tortues pouvant croiser des super-héros dont une parodie très évidente de Batman : The Knight Watchman (un nom très inspiré, vous en conviendrez). Les incorporations n'étaient pas non plus déconnantes, certains personnages comme Marko, un requin humanoïde, s'acclimatait bien à l'ambiance de l'univers.

Le fait d’être dans les années 90 se ressentait bien évidemment dans le titre. En effet, la présence de cyborgs, de sang et autre contenu violent, de personnages féminins à la taille de guêpe et aux tenues légères, etc. sont des caractéristiques propres à cette décennie. Tout cela apporte un charme notable et permet de se démarquer des volumes précédents.

À partir du moment où l'on accepte ces changements (un peu trop extrêmes pour certains), il est intéressant de voir comment cela va affecter les Tortues. L'impact de ces modifications est traité en longueur avec par exemple un fil rouge lorsque Donatello doit lutter pour contrôler le robot qui le maintient en vie. Le développement de Raphaël (qui est à la tête du clan Foot) apporte son lot de bonnes idées et sied bien à son caractère violent.

Malgré ces moments violents, l'humour demeure présent dans ce volume. Le côté parfois assez désinvolte contrebalance quelques situations graves. Pour preuve, la blessure que reçoit Raphaël n'est pas traitée de façon alarmante.

L’humour, quand il est réussi, permet de montrer l'affection que se portent les Tortues. Cependant, les passages humoristiques ne sont pas toujours réussis et offrent des scènes assez ... étranges (alors, voir Splinter se prélasser dans un jacuzzi avec deux femmes nues, pour moi, on se rapproche dangereusement de la zoophilie).

Malgré sa brièveté, le titre sera traversé par plusieurs arcs qui alterneront avec des éléments propres à l’univers TMNT (Le Foot Clan, la fille de Casey Jones, etc.) ou lié à l’univers de Savage Dragon. Les moments les plus intéressants d’ailleurs sont les éléments concernant l’univers des Tortues, notamment tout ce qui tourne autour du Foot Clan. La série propose aussi des ajouts pertinents avec l'introduction de Pimiko comme fille de Shredder qui sera une alliée de circonstance quand il le faut ou de Go-Komodo comme antagoniste du premier arc qui s’intègre bien au lore de l'univers des Tortues. Malheureusement, ils passeront à la trappe et ne reviendront qu'à la fin de la série.

Annulation et résurrection

Ce volume est composé de 23 numéros au total. Ils furent publiés entre 1995 et 1999, non sans connaître quelques retards (une récurrence des débuts d'Images Comics). La série s’arrêtera en octobre 1999 avec le numéro 23 dont certains mystères restèrent non résolus comme l’identité de Lady Shredder. Une annulation pas totalement surprenante pour les auteurs qui connaissaient les chiffres de ventes et s’attendaient à ce que le titre soit annulé. Pour autant, ils ne savaient pas quand.

Au final, cette vision et ces choix n’ont pas plu à tout le monde, que ça soit les fans ou Peter Laid. Le volume 4 du titre TMNT par Peter Laid ignora les événements du volume 3 d’Image Comics et fut considéré comme la suite officielle du volume 2. Préférant ignorer des changements qui éloignaient trop la franchise de ses racines d'après lui. Malgré cela, on peut retrouver certaines de ces idées qui ont survécu ou ressurgit avec le temps dans la franchise. L’idée qu’un membre de la famille des Tortues Ninjas prenne le contrôle du clan foot sera exploré par Tom Waltz avec Splinter pendant les numéros 50 à 100 du volume en cours. Une idée similaire était envisagée pour la suite du film d’animation TMNT de 2007 où Michelangelo aurait rejoint le Foot Clan.

La série s’arrêta donc sans que Gary Carlson et Frank Fosco puissent donner de fin satisfaisante au volume. Toutefois, ce volume connut néanmoins avec le temps deux fins différentes.

La première a été réalisée par des fans (car oui, ce volume a des fans). À partir des notes de Gary Carlson et Frank Fosco qu’ils avaient prévus pour les derniers numéros, Andrew Modeen créa avec l’aide de plusieurs dessinateurs comme Frank Fosco et Jim Lawson un numéro 24 et 25 non-officiels qui se paient le luxe de faire le lien avec les événements du volume 4 pour proposer une cohérence entre les volumes.

La deuxième fin est officielle puisque qu'elle est réalisée par l’équipe créative originale. En 2018, l’éditeur IDW Publishing (qui publie les comics TMNT depuis 2011) a décidé de rééditer tout le volume 3 en couleur sous le titre de TMNT : Urban legends. Mais là où l’éditeur a fait fort, c’est de faire revenir l’équipe créative originale pour conclure ce volume correctement avec 3 numéros supplémentaires. Permettant ainsi de donner des réponses laissées en suspens depuis plus de 20 ans aux fans.

Je ne vous dévoilerais pas le contenu des deux fins, mais j’ai trouvé amusant de comparer les deux fins, notamment pour voir quels éléments sont identiques.

Voilà qui termine notre tour d’horizon de ce volume bien particulier de la franchise. Si jamais vous êtes fans des Tortues Ninjas, des années 90 et des changements qui sortent de l’ordinaire ce volume est fait pour vous ! Toutefois, il faudra vous tourner vers la VO, car il n’a pas connu de traduction française et il est compliqué de le publier à cause des droits d’éditions.