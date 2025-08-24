Les Tortues Ninja en France : on en est où ?

Et si nous faisions le point sur les différentes séries ?

Avec la multiplication des titres Teenage Mutant Ninja Turtles / TMNT / Tortues Ninja en France, il peut devenir difficile de s'y retrouver. Pas de panique ! On va reprendre depuis le début et vous expliquer tout ça. COWABUNGA !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity