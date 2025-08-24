  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Les Tortues Ninja en France : on en est où ?

Les Tortues Ninja en France : on en est où ?

24 Aout 2025 par Jeff 0
Les Tortues Ninja en France : on en est où ?

Avec la multiplication des titres Teenage Mutant Ninja Turtles / TMNT / Tortues Ninja en France, il peut devenir difficile de s'y retrouver. Pas de panique ! On va reprendre depuis le début et vous expliquer tout ça. COWABUNGA !

 

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
HiComics annonce The Last Ronin II pour le mois de septembre

HiComics annonce The Last Ronin II pour le mois de septembre

26 Juillet 2025

La suite des TMNT version Old Man Logan

HiComics annonce Karai : la destinée du Clan Foot pour le mois prochain

HiComics annonce Karai : la destinée du Clan Foot pour le mois prochain

22 Mai 2025

A ne pas manquer !

[Review VF] Immortal Sergeant

[Review VF] Immortal Sergeant

27 Novembre 2023

Edité par Hi Comics

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire