Peacemaker : James Gunn explique pourquoi le Justice Gang a pris la place de la Justice League

Peacemaker a toujours été un foutoir sans nom du point de vue de la continuité. Les fans de la première heure le savent, nous le savons et James Gunn le sait. Il le sait si bien qu'une petite modification a été apportée. Alors que la Justice League apparaissait jusque-là dans la série, l'image a finalement été remplacée et la Justice League a laissé sa place au Justice Gang. Et c'est ainsi que, d'un coup de baguette magique (ou de touche d'ordinateur, c'est selon) que l'on peut corriger, sans doute, le plus gros point noir de cette série en terme de continuité.

Si nous en reparlons aujourd'hui, c'est parce que, jusque-là, nous ne connaissions pas vraiment l'envers du décor mais il y a peu, Gunn s'est exprimé sur cette correction. Une déclaration qui nous permet de comprendre un peu mieux la situation. Voici ce qu'il a déclaré :

Peacemaker a toujours été dans une étrange position. Les gens disent qu'il faisait partie du DCEU, mais ce n'était pas vraiment le cas. Il faisait partie de cet "univers intermédiaire" de DC à une époque où personne ne s'assurait vraiment que tout était connecté et à un moment où ils allaient tout réécrire avec The Flash. Nous avions une certaine liberté de faire ce que nous voulions et nous avions cette fin audacieuse, que j'ai adorée, c'était l'une de mes choses préférées de toute la saison, mais cela ne s'intégrait tout simplement pas au DCU. Et pour Peacemaker, il n'y a presque rien d'autre à changer pour lui, il peut s'intégrer très facilement au DCU, tout comme Blue Beetle. Ils s'intègrent très bien, il nous suffit de réécrire quelques éléments.

En somme, James Gunn a rejoint le navire DCEU mais au moment où il n'y avait plus personne à la barre. Un navire qui avait un immense trou dans la coque. Et qui en plus se dirigeait vers un iceberg. Un iceberg énorme, qui renfermait des têtes nucléaires russes et des DVD du film Spawn. Un truc bien flippant.

