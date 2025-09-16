  1. Accueil
  Con O'Neil (The Batman) s'en prend à ceux qui trouvent Superman trop gentil

Con O'Neil (The Batman) s'en prend à ceux qui trouvent Superman trop gentil

16 Septembre 2025
Con O'Neil (The Batman) s'en prend à ceux qui trouvent Superman trop gentil

Superman a été un succès et a été plutôt bien apprécié. Malgré cela, on ne peut nier que sa sortie a été accompagnée d'une petite poignée de polémiques. Superman trop faible ? Superman trop gentil ? Il y en avait un peu pour tous les goûts.

Il y a peu, Con O'Neil, qui joue le chef du GCPD Mackenzie Bock dans The Batman, est revenu sur le fait que Superman soit trop gentil. Si vous ne le saviez pas, l'acteur est un grand fan du film. C'est donc sans surprise qu'il prend la défense de celui-ci.

Voici ce qu'il a déclaré :

Il a loué la représentation de l'humanité de Superman et la promotion de la gentillesse, mettant en avant son point de vue sur l'importance énorme de cela dans la société d'aujourd'hui comme un moyen de lutter contre le vitriol et la rhétorique haineuse. Il a également condamné les quelques individus en ligne qui ne sont pas d'accord avec le sentiment exprimé dans le film. Il y a des gens qui pensent que Superman ne devrait pas être si aimable. On les emmerde, ces gens !

A noter qu'il a également été demandé à l'acteur s'il allait revenir en Bock dans The Batman part II. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à tirer de sa réponse :

Je pourrais vous le dire, mais je serais obligé de vous tuer si je le fais.

Superman

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis

  Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


