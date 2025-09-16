Con O'Neil (The Batman) s'en prend à ceux qui trouvent Superman trop gentil

Superman a été un succès et a été plutôt bien apprécié. Malgré cela, on ne peut nier que sa sortie a été accompagnée d'une petite poignée de polémiques. Superman trop faible ? Superman trop gentil ? Il y en avait un peu pour tous les goûts.

Il y a peu, Con O'Neil, qui joue le chef du GCPD Mackenzie Bock dans The Batman, est revenu sur le fait que Superman soit trop gentil. Si vous ne le saviez pas, l'acteur est un grand fan du film. C'est donc sans surprise qu'il prend la défense de celui-ci.

Voici ce qu'il a déclaré :

Il a loué la représentation de l'humanité de Superman et la promotion de la gentillesse, mettant en avant son point de vue sur l'importance énorme de cela dans la société d'aujourd'hui comme un moyen de lutter contre le vitriol et la rhétorique haineuse. Il a également condamné les quelques individus en ligne qui ne sont pas d'accord avec le sentiment exprimé dans le film. Il y a des gens qui pensent que Superman ne devrait pas être si aimable. On les emmerde, ces gens !

A noter qu'il a également été demandé à l'acteur s'il allait revenir en Bock dans The Batman part II. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à tirer de sa réponse :

Je pourrais vous le dire, mais je serais obligé de vous tuer si je le fais.

