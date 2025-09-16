  1. Accueil
16 Septembre 2025 par Jeff 0 bc
Affaire Red Hood / Felker-Martin, Gotham Sampler n'est plus prévu pour le Batman Day 2025

Toujours suite aux réactions de Felker-Martin, DC Comics continue de faire barrage au titre de Red Hood, annulé après un numéro. Cette fois, c'est le Gotham Sampler qui est visé. La raison ? Il contient deux previews, celle de Batman #1 et celle de Red Hood #1. Aussi, l'éditeur a demandé à ce que le numéro ne soit pas distribué. Ils ont également stipulé qu'un remboursement allait être mis en place pour ceux qui l'auraient commandé. 

A noter qu'il n'est pas dit que le titre sera retourné à l'envoyeur. Devant la polémique autour de Red Hood #1, ce dernier a gagné en intérêt auprès des collectionneurs / revendeurs. On peut donc imaginer que Gotham Sampler suive le même chemin.

