Matt Reeves dévoile des premiers éléments de scénario pour son The Batman part II

C'est lors des Emmy Awards que Matt Reeves s'est entretenu avec Josh Horowitz concernant la très attendue suite de The Batman. Une déclaration qui n'avance aucun nom de personnage mais qui donne tout de même de sérieuses pistes quant à ce qui nous attend.

Voici ce qu'il a déclaré :

Eh bien, c'est drôle, parce que j'avais beaucoup d'idées, et puis avec Mattson Tomlin, qui est mon partenaire d'écriture, nous avons commencé le processus en faisant une autre plongée en profondeur dans les bandes dessinées, en explorant les idées que j'avais eues, et il m'a donné certaines des idées qu'il avait eues. Honnêtement, nous nous sommes assis ensemble et avons regardé beaucoup de films. Tous les films ne sont pas issus du royaume de Gotham.

Juste pour explorer où cette histoire… Je savais qu'avec la façon dont [The Batman] se terminait, cela nous laissait au bord du précipice. Même chose avec la façon dont les événements se déroulent dans [The Penguin]. Il y a une exploration à faire, et l'une des explorations pour moi était de faire quelque chose qui pousse encore plus loin dans le personnage de Bruce Wayne. La première histoire parle tellement de Batman. J'ai toujours voulu que les films, et disons que nous en faisons trois, je n'en ai aucune idée, que j'ai toujours voulu que les films soient centrés sur son personnage. Dans beaucoup d'autres films, que j'adore, une fois que vous avez dépassé l'histoire des origines, vous commencez à raconter l'histoire de la galerie des voyous et l'arc de ce personnage. Je n'ai jamais voulu perdre Rob au milieu de ces histoires, c'est donc ce sur quoi nous avons vraiment mis l'accent. Choisir le bon méchant qui creuse ce que cela fait et qui va dans son passé et sa vie, c'est ce qui a motivé cette discussion. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet, et je dois dire que cela n'a jamais vraiment été fait dans un film auparavant.

En somme un accent mis sur Bruce Wayne et un super-vilain qui permettrait cette exploration du personnage. Côté site US, on penche plutôt, à juste titre, vers Silence ou la Cour des Hiboux. Silence est lié au passé de Bruce tandis que la Cour est présenté comme étant un organisme qui a toujours agi dans l'ombre de Gotham. Cette omniprésence permettrait donc également d'explorer le passé de Bruce.

NDLR : A noter que de nombreux sites internet et fans se sont focalisés sur la phrase "cela n'a jamais véritablement été fait avant" mais en la liant au super-vilain, sans prendre en compte le reste de la déclaration. Autrement dit, pour eux, nous allons voir un super-vilain que nous aurions déjà vu mais qui serait traité d'une manière différente. De là, les noms de Poison Ivy et Mr Freeze ont souvent été avancés. Néanmoins, pour nous, la phrase "cela n'a jamais véritablement été fait avant" renvoie plutôt au fait que le super-vilains soit lié au passé de Bruce d'où le fait que nous penchions plutôt, comme notre source, pour Silence et la Cour des Hiboux.