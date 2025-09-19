Dave Bautista toujours motivé à l'idée de rejoindre le DCU

On a beaucoup parlé de Dave Bautista et de James Gunn par le passé. Et pour cause : les deux hommes sont très amis, Bautista avait fait une série de déclarations pour soutenir Gunn lorsqu'il avait des ennuis et, bien sûr, les deux hommes ont bossé ensemble au sein du MCU notamment dans la saga Gardiens de la Galaxie.

Il y a peu, nous vous expliquions que Bautista avait raté le coche pour rejoindre le DCU. Mais visiblement, ce n'est pas pour autant que l'acteur et ancien champion du monde de catch a abandonné l'idée. Sauf que voilà, visiblement... pas de nouvelle.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je n'ai pas eu de nouvelle de sa part. Vous savez, je les recontacte tout le temps pour voir, parce que je veux faire partie de ce monde. Et je ne veux pas dire que je suis déçu, mais j'espérais vraiment, vous savez, il y a un an ou quelque chose comme ça, que j'aurais reçu l'appel de James disant, 'Hé mec, nous avons quelque chose pour toi.' Mais j'entends juste qu'ils pensent à moi pour quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je n'ai pas entendu directement de la part de James ou Peter. Mais je veux vraiment être dans cette pièce, vous savez, j'espérais y aller et faire quelque chose avec eux, mais je n'ai rien entendu. Et je ne rajeunis pas.

Effectivement, Bautista qui s'intéresse à DC, cela ne date pas d'hier. Pour rappel, pendant un bon moment, il avait crié haut et fort qu'il voulait incarner Bane dans l'univers de Batman.