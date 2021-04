Dave Bautista a poussé la porte de la Warner Bros pour être Bane

Cette news est à placer dans la catégorie anecdote. Et c'est une fois encore une anecdote de l'acteur Dave Bautista. En effet, il a été demandé à ce dernier lors d'une interview pour faire la promotion d'Army of the Dead quel personnage de l'écurie DC Comics il aimerait jouer. L'acteur a alors répondu Bane mais, visiblement, cela a même été un peu plus loin que cela.

Voici ce que l'ancien champion de la WWE a déclaré sur le sujet :

Cela serait Bane , toujours. Ce n'est pas un secret. Je veux vraiment jouer Bane . Je veux tellement jouer Bane que j'ai été voir la Warner Bros, j'ai eu une réunion avec eux, une réunion avec DC, j'ai passé la porte et j'ai dit "je veux être Bane . Je ne plaisante pas". Ils ont répondu "Wow, wow. On ne cherche personne pour tenir le rôle de Bane ".

En somme, la volonte était là... mais pas le rôle.