La suite de Batman: Gotham by Gaslight se dessine avec A league for justice

La preview de BATMAN: GOTHAM BY GASLIGHT – A LEAGUE FOR JUSTICE #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Andy Diggle et est dessiné par Leandro Fernandez. Edité par DC Comics, il sort le mercredi 9 juillet pour 4.99$.

L'ÉPOPÉE INNOVANTE DES ELSEWORLDS CONTINUE ! L'année dernière, les iconiques Elseworlds de DC ont été introduits dans une nouvelle ère avec la sortie de Gotham by Gaslight : L'Âge Kryptonien, poursuivant la saga iconique du Batman de l'ère victorienne et entraînant certains des héros les plus emblématiques de DC dans l'Âge d'Or. Maintenant, l'équipe derrière la série à succès revient pour raconter la seconde partie de cette épopée dans Gotham by Gaslight : A League for Justice ! Soyez témoin de la formation d'un nouveau type de Ligue de Justice dans une aventure alimentée à la vapeur qui amènera ces héros autrefois familiers des vastes plaines du Midwest jusqu'à l'Arctique gelé alors qu'ils démêlent le mystère des artefacts extraterrestres de l'Âge Kryptonien ! Cette suite éblouissante est à ne pas manquer !

Pour rappel, le premier tome de l'univers BATMAN: GOTHAM BY GASLIGHT a été édité dernièrement par Urban Comics. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez cliquer ici.