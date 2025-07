James Gunn explique en quoi son Superman est différent des autres

C'est lors d'un échange avec ScreenRant que James Gunn a décrit en quoi son Superman allait être différent des autres versions vues à l'écran. Selon lui, il va s'agir de la version la plus intime, la plus émotionnelle. Voici ce qu'il a déclaré :

Oui, c'est de loin le Superman le plus vulnérable que nous ayons vu émotionnellement parlant, c'est évident. Nous sommes invités dans la vie personnelle de Superman. Le film parle de sa vie intérieure. Au coeur de l'histoire, bon c'est entouré de pyrotechnie, de chiens qui volent et de robots, mais au coeur de l'histoire, il s'agit d'une personne se voit d'une certaine manière, qui découvre que cela ne reflète pas la réalité et qui doit recontextualiser qui il est face à cela. Ce n'est pas vraiment ce à quoi ressemble normalement l'histoire de Superman, ni à l'histoire de n'importe quel héros, la plupart du temps. Voilà pourquoi je pense qu'il se différencie. Vu comme ça, il est le plus vulnérable.