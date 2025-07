Superman : au moins une scène supprimée suite aux retours négatifs du test-screening

Confirmé par Sara Sampaio et Maria Gabrilera de Faria

C'est lors d'un échange avec Jakes Takes que les actrices Sara Sampaio (Eve Teschmacher) et Maria Gabriela de Faria (the Engineer) ont révélé la chose. Suite aux diffusions tests, des ajustement ont été apportés au film Superman. Rien de bien surprenant, bien sûr. C'est le but des diffusions tests. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une scène a tout bonnement été retirée suite à des retours négatifs.

Selon les actrices, il s'agirait d'une scène durant laquelle Ultraman frappe Krypto. A présent, il semblerait que The Engineer soit le personnage qui se soit occupé du chien et, sans doute, d'une manière plus douce.

Super-chien ou non, il est vrai que la majorité des gens ont du mal avec les animaux blessés à l'écran et ce, quel que soit le contexte. Il n'est donc pas surprenant que la scène ait été reçue de manière négative.