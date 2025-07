James Gunn dit stop à certaines origin story

C'est lors d'une interview avec The Sunday Times que le co-président de DC Studios a pris la parole concernant les Origin Story. S'il n'est pas forcément contre toutes les Origin Story, il semblerait qu'il en ait assez de voir celles de Batman, Superman et Spider-Man.

Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet :

Je n'ai pas besoin de voir des perles dans une allée sombre tandis que les parents de Batman se font tuer. Je n'ai pas besoin de voir une araignée radioactice mordre Spider-Man. Et je n'ai pas besoin de voir bébé Kal venir de Krypton dans une toute petite fusée. Nous avons vu des millions de films avec des personnages qui n'ont pas eu de toiles de fond dépeintes, comme lorsque vous regardez Good night, and good luck, nous n'avons pas besoin de connaître les premières années d'Edward R Murrow pour savoir comment il est devenu journaliste. Qui s'en soucie ?

Ce n'est pas la première fois que le réalisateur doit se défendre sur ce point. Il y a peu, une personne sur Twitter avait déclaré que James Gunn mettait en place un DCU qui ne s'adressait qu'aux fans hardore du fait qu'il refusait de mettre des origin story et qu'il s'attaquait à des personnages de niche comme Sgt Rock ou Swamp Thing. A cela, Gunn avait répondu que tout le monde connaissait les origin stories de Batman et Superman. Quant à Swamp Thing, sa réponse pourrait être résumée par : "Swamp Thing ? Un personnage de niche ?! LOL !" (mais avec plus de retenue, bien sûr).