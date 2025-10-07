Salve de variant covers pour Batman/Deadpool #1

Batman/Deadpool #1, c'est le mois prochain. Aussi, DC Comics a commencé à faire prler du titre notamment à coup de variant covers. Par contre, il s'agit de variant covers "premium". Pour les recevoir, les bouquinistes doivent remplir plusieurs conditions et même dans ce cas, certaines de ces covers ne seront envoyées qu'à un exemplaire par bouquiniste. Par contre, une fois ces conditions remplies, c'est le principe du "premier arrivé, premier servi". Mais passons aux covers en elle-même à présent, si vous le voulez bien :
Voici la liste des artistes pour chaque cover :
Simon Bisley – Lobo/Wolverine
Brian Bolland – Joker/Deadpool
Clay Mann – Batman/Wolverine
Dan Panosian – Catwoman/Elektra
Julian Totino Tedesco – Power Girl/She-Hulk
Derrick Chew – Katana/Psylocke
Leirix – Black Canary/Black Widow
Guillem March – Harley Quinn/Joker
Dustin Nguyen – Batman/Daredevil
Ben Oliver – Catwoman/Magik
