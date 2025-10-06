James Gunn confirme Michael Rooker dans le rôle de Damian Wayne

  1. Accueil
06 Octobre 2025 par Jeff 0
Cette news est à placer dans la catégorie anecdote.

C'est la bonne blague de ces derniers jours. Sur les réseaux sociaux, certains se sont amusés à mettre en avant le fait que Michael Rooker était presque toujours, d'une manière ou d'une autre, rattaché aux projets de James Gunn. Comment ? En annonçant que l'acteur allait rejoindre le DCU. Et c'est là que cela devient amusant puisque l'acteur a été annoncé dans le rôle de Damian Wayne.

De là, Gunn a joué le jeu et a répondu :

Qui a balancé l'info ? Il y en a un qui va se faire virer !

