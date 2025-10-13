L'épisode final de Peacemaker jugé décevant par la plupart des critiques

Les critiques ne sont pas tendres avec le dernier épisode de la série TV Peacemaker. Alors que la série avait une belle moyenne 8.3/10 par épisode sur IMDB dont de très beaux 9.1/10 et 9.2/10 pour les épisodes 2x06 et 2x07 (soit les deux épisodes avant l'épisode de fin), le tout dernier épisode n'aura eu qu'un très décevant 6.7/10. Bien sûr, on reste au-dessus de la moyenne mais on ne peut nier que la chute est brutale. Pire encore, c'est la première fois que la série voit un épisode descendre en dessous de 7/10. Un fait d'autant plus incroyable lorsque l'on sait qu'il s'agit d'un épisode de fin de saison (ndlr : le premier épisode et le dernier épisode d'une saison sont le plus souvent les épisodes ayant les meilleures notes). Ce constat, on le retrouve auprès d'une bonne partie des critiques : le dernier épisode était décevant.

Comment expliquer cette déception ? Fait assez rare, de nombreuses critiques se rejoignent sur un même point. Le dernier épisode aurait un côté "tout ça pour ça". Autrement dit, ce n'est pas tant l'épisode qui pose problème, c'est ce qui en a été dit. Pour rappel, les trois derniers épisodes avaient été tenus "secrets" par James Gunn parce qu'il les jugeait trop énormes, on parlait également de gros caméos et, enfin, de prequel à Man of Tomorrow. Avec de telles déclarations, il est inutile de préciser que tout le monde attendait beaucoup de ce dernier épisode. Et si on s'accorde à dire qu'il n'est pas mauvais, il ne semble pas avoir, visiblement, comblé toutes les attentes.

Pour aller plus loin :