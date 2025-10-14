Un crossover entre Swamp Thing et Something is Killing the Children à venir

Swamp Thing va rencontrer le monde de Something is Killing the Children, annonçant une collaboration entre les éditeurs DC Comics et BOMM! Studios. Il s'agira d'un one-shot intitulé Swamp Thing Is Killing the Children. Il sera réalisé par les auteurs de Something is Killing the Children, donc James Tynion IV au scénario et Werther Dell’Edera au dessin. Pas de détails sur l'histoire, mais le projet devrait mêler l’existentialisme tourmenté de Swamp Thing à l’énergie brute et cinétique de la chasse aux monstres de Something is Killing the Children. C'est un crossover que l'on n'attendait pas, mais qui a du potentiel !