[NYCC] Les symbiotes à l'honneur dans les séries Spider-Man en 2026

Lors de la NYCC, Marvel a fait des annonces concernant les comics Spider-Man, mais aussi Venom. En effet, un crossover est prévu entre Spider-Man et Venom et son titre est Death Spiral. Il commencera dans un Annual pour ensuite s'étendre dans les séries Amazing Spider-Man et Venom.

L'autre évènement concernera les symbiotes : Queen in Black s'intéressera au retour de Knull et à l'ascension d'Hela. Ces 2 évènements sont interconnectés, et s’inscrivent dans une continuité où les destins de Spider-Man, Venom, Carnage, et même la Terre entière sont en jeu. L'affrontement entre Knull et Hela pourrait redéfinir l’univers des symbiotes.

Voilà en résumé les informations sur ces deux évènements :

Death Spiral

- Lancement : Février 2026, avec un one-shot intitulé Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral 1, suivi d’une saga dans Amazing Spider-Man 23–27 et Venom 255–257.

- Équipe créative : Scénaristes Joe Kelly (Amazing Spider-Man), Al Ewing (Venom), et Charles Soule (Eddie Brock: Carnage), avec des dessins de Ed McGuinness, Carlos Gómez, et Jesús Saíz.

- Intrigue : Spider-Man, Venom, Carnage et Mary Jane Watson (désormais liée à Venom) affrontent Torment, un nouveau tueur en série surpuissant qui cible Peter Parker et ses proches. L’événement promet des révélations choquantes, comme la découverte par Peter que Mary Jane est liée à Venom, et Eddie Brock associé à Carnage.

Queen in Black

- Lancement : Été 2026, directement inspiré de la série Venom d’Al Ewing et Carlos Gómez, ainsi que de la future série Knull.

- Intrigue : Hela, déesse asgardienne de la mort, prend le contrôle des symbiotes, menaçant la Terre et le cosmos. L’événement s’annonce comme un affrontement d’envergure cosmique, avec des enjeux divins et une touche d’horreur primordiale. Cet événement fait suite au cliffhanger de Venom 250 et à la résurrection de Knull.