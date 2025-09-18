Knull va avoir le droit à sa propre série

  1. Accueil
18 Septembre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
À peine de retour dans Venom #250 (qui sort le mois prochain), Marvel a annoncé Knull, la toute première série solo dédiée à ce méchant, qui débutera en janvier. il s'agira d'une mini-série en cinq numéros co-écrite par Al Ewing, l’actuel scénariste de Venom, et Tom Waltz (Wolverine: Blood Hunt, Teenage Mutant Ninja Turtles), avec des dessins de Juanan Ramirez (Eddie Brock: Carnage). Knull #1 sortira le 14 janvier 2026 avec une couverture principale signée par Ryan Stegman, co-créateur du personnage.

Introduit pour la première fois dans la série Venom de Donny Cates et Ryan Stegman, Knull s’est imposé comme l’un des nouveaux grands méchants de Marvel lors de l’événement King in Black (2020), où les héros de la Terre s’étaient unis pour le vaincre. Mais ce Roi en Noir n’a pas dit son dernier mot. Dépouillé de son trône et emprisonné par un ennemi inattendu, Knull attend dans l’ombre, préparant sa vengeance. Quand le moment viendra, il transformera le néant lui-même en arme, et s’emparera d’une puissance encore plus grande pour reconstruire son règne de terreur.

