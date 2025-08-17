  1. Accueil
  3. [Preview VO] All-New Spider-Gwen: The Ghost Spider #1

17 Aout 2025
Spider-Gwen revient avec sa propre série, et le premier numéro sortira mercredi prochain. Stephanie Phillips s'occupera du scénario, Paolo Villanelli du dessin et David Marquez des couvertures principales. Marvel propose un aperçu du premier numéro que vous trouverez dans la galerie d'images, et voici le synopsis :

UN TOUT NOUVEAU DÉPART POUR SPIDER-GWEN !
Gwen Stacy n’est pas de cette Terre, mais elle est là pour rester, alors il est temps pour elle de s’installer ! Un nouveau costume, une nouvelle vie quotidienne… et elle monte même un nouveau groupe de musique ! Malheureusement pour Gwen, de nouvelles menaces se profilent aussi, à commencer par une qui pourrait bien être de sa faute. Suivez Ghost-Spider alors qu’elle s’installe définitivement sur la Terre-616 !

Galerie images
